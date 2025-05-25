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Общество

Рейсы из Москвы перенаправили в Нижний Новгород из-за подтопления "Внуково"

08 июня 2025 19:42  [136] Общество
Рейсы из Москвы перенаправили в Нижний Новгород из-за подтопления Внуково

Часть рейсов, следовавших в Москву, была перенаправлена в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", сообщает РИА Новости.

Причиной изменений в работе воздушной гавани стали неблагоприятные погодные условия: на столицу обрушились ливни, град и порывистый ветер.

Из-за стихии в здании аэропорта была повреждена кровля, в результате чего произошло подтопление внутренних помещений терминала.

Это обстоятельство вынудило изменить график вылетов и прилетов ряда рейсов.

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Теги:
Аэропорт Москва
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