Рейсы из Москвы перенаправили в Нижний Новгород из-за подтопления "Внуково"

Часть рейсов, следовавших в Москву, была перенаправлена в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", сообщает РИА Новости.
Причиной изменений в работе воздушной гавани стали неблагоприятные погодные условия: на столицу обрушились ливни, град и порывистый ветер.
Из-за стихии в здании аэропорта была повреждена кровля, в результате чего произошло подтопление внутренних помещений терминала.
Это обстоятельство вынудило изменить график вылетов и прилетов ряда рейсов.
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