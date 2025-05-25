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Общество

Нижегородский аэропорт внепланово принял пять рейсов "Уральских авиалиний"

28 мая 2025 09:52  [39] Общество
Нижегородский аэропорт внепланово принял пять рейсов Уральских авиалиний

В среду, 28 мая, международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавших в московские аэропорты. Об этом сообщается в соцсетях воздушного перевозчика.

Причиной вынужденной посадки самолетов стало закрытие воздушного пространства над столицей.

Нижний Новгород принял рейсы, следовавшие из Ферганы, Душанбе, Ургенча, Еревана и Сочи и московские аэропорты Жуковский и Домодедово.

Ранее сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум смогут летать ежедневно. 

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
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