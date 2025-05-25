Нижегородский аэропорт внепланово принял пять рейсов "Уральских авиалиний"

В среду, 28 мая, международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавших в московские аэропорты. Об этом сообщается в соцсетях воздушного перевозчика.
Причиной вынужденной посадки самолетов стало закрытие воздушного пространства над столицей.
Нижний Новгород принял рейсы, следовавшие из Ферганы, Душанбе, Ургенча, Еревана и Сочи и московские аэропорты Жуковский и Домодедово.
Ранее сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум смогут летать ежедневно.
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