Нижегородский аэропорт внепланово принял пять рейсов "Уральских авиалиний" Общество

В среду, 28 мая, международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавших в московские аэропорты. Об этом сообщается в соцсетях воздушного перевозчика.

Причиной вынужденной посадки самолетов стало закрытие воздушного пространства над столицей.

Нижний Новгород принял рейсы, следовавшие из Ферганы, Душанбе, Ургенча, Еревана и Сочи и московские аэропорты Жуковский и Домодедово.

Ранее сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум смогут летать ежедневно.