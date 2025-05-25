Почти 2,7 млн рублей потерял слесарь из Нижнего Новгорода после общения с мошенниками Происшествия

В Нижнем Новгороде жертвой телефонных мошенников стал 28-летний слесарь одного из предприятий. Мужчина обратился в полицию после того, как осознал, что стал участником тщательно спланированной аферы.

В региональном ГУ МВД рассказали подробности произошедшего. По словам слесаря, в течение двух недель он получал звонки от неизвестного, который представлялся сотрудником государственных структур. Звонивший уверял, что банковский счет мужчины якобы находится под угрозой взлома, и убеждал его принять срочные меры.

Доверившись лжеспециалисту, нижегородец оформил несколько кредитов в различных банках на общую сумму 2 253 445 рублей. Кроме того, он добавил к этой сумме собственные накопления — 443 000 рублей. Все деньги мужчина перевел на указанный злоумышленником банковский счет.

Общий ущерб от действий аферистов составил 2 696 445 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России — "Мошенничество в особо крупном размере". В настоящее время проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают нижегородцам о необходимости сохранять бдительность при общении с незнакомцами, особенно если разговор касается финансов.

Никогда не следует сообщать посторонним личные данные, информацию о банковских счетах, нельзя совершать банковские операции по указанию неизвестных лиц. При получении тревожных сообщений о денежных переводах следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будут судить страховых аферистов за хищение 11 млн рублей.