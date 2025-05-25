Пять тысяч свидетельств о рождении выдали в нижегородских роддомах Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала запуска услуги регистрации новорожденных непосредственно в медицинских учреждениях в роддомах Нижегородской области оформили первые документы уже для пяти тысяч малышей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный ЗАГС.

Наибольшее количество регистраций пришлось на родильные дома №4 и №7 в Нижнем Новгороде, а также на Дзержинский перинатальный центр. Сегодня воспользоваться этой возможностью можно в каждом роддоме региона.

Сервис начал работать в феврале 2025 года. Проект реализуется в рамках Пятилетия семьи, которое стартовало по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его цель — поддержка семей и улучшение демографической ситуации в регионе.

Также сообщалось, что в регионе утвердили "Подарок новорожденному". Получить сертификат номиналом 20 тысяч рублей или подарочный набор смогут семьи, в которых с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года родится ребенок.