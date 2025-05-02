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Общество

"Социальные няни" придут на помощь нижегородским семьям за 106 млн рублей

05 мая 2025 14:30  [53] Общество
Нижегородские семьи начнут получат помощь социальных нянь

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в Нижегородской области появится новая услуга - кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет на дому "социальная няня". На эти цели из бюджетов разных уровней предусмотрено 106,3 млн рублей. Это следует из проекта приказа минсоцполитики региона, который проходит антикоррупционную экспертизу. 

Воспользоваться услугой в первоочередном порядке смогут семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, участников специальной военной операции, с детьми-инвалидами, студенческие (где один или оба родителя обучаются очно), а также в которых родителями являются несовершеннолетние или одинокие матери.

В порядке общей очереди на помощь могут рассчитывать молодые семьи, семьи с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума на человека, а также семьи, воспитывающие детей, находящихся в социально опасном положении.

Оказывать услуги будут 57 учреждений социальной защиты в пределах муниципальных образований, где они расположены. Для получения помощи родителям необходимо заключить договор с одним из них. Заявку нужно подать не позднее чем за три дня до предполагаемой даты оказания услуги — устно, по телефону или при личном визите.

Продолжительность одной услуги ограничена тремя часами в сутки. В рамках присмотра няни обеспечивают безопасность ребенка, следят за его эмоциональным состоянием, проводят гигиенические процедуры, организуют досуг и развивающие игры с учетом возраста и погоды.

Питание в рамках услуги не предусмотрено. При необходимости родители или их доверенные лица могут самостоятельно покормить ребенка, при этом они несут полную ответственность за качество питания.

Если в семье несколько детей младше трех лет, признанных нуждающимися в социальной поддержке, количество специалистов определяется индивидуально. Один специалист работает с двумя детьми, при троих — нагрузка согласуется с родителями, а при четырех и более — помощь оказывают два сотрудника одновременно.

Программа "социальная няня" направлена на поддержку семей, которым особенно необходима помощь в уходе за маленькими детьми, и будет финансироваться до 2027 года включительно. Сообщается, что финансирование программы будет расти: в 2026 году планируется направить 110,7 млн рублей, а в 2027 году — 115,6 млн. Большая часть покроет федеральный бюджет. 

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области смогут рассчитывать на основной родительский доход.

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Теги:
Дети Нацпроект Семья
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