Нижегородские депутаты утвердили семейный капитал с гибкой системой выплат Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило во втором чтении закон о семейном капитале. Решение принято единогласно на заседании, состоявшемся 29 мая.

Документ разработан региональным правительством в рамках программы "Пятилетие семьи", которая направлена на стимулирование рождаемости в области. Закон будет действовать в течение трёх лет — с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.

Согласно нему, при рождении первого ребёнка семья будет получать по 10 тысячи рублей ежемесячно в течение трёх лет. При рождении второго ребёнка — либо по 22,2 тысячи рублей ежемесячно, либо сразу 500 тысяч рублей единоразовой целевой выплатой. За третьего ребёнка можно получить либо по 30 тысяч рублей ежемесячно, либо 700 тысяч рублей единовременно и по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев.

В случае рождения четвёртого и последующих детей выплаты составят либо по 30 тысяч рублей в месяц, либо сразу миллион рублей. Если родителям уже назначена единовременная выплата за третьего или последующего ребёнка в рамках поддержки молодых семей, сумма семейного капитала будет уменьшена на соответствующий размер.

Целевые выплаты можно направить на покупку и газификацию жилья в Нижегородской области, оплату среднего профессионального или высшего образования ребёнка в регионе, а также на приобретение нового легкового автомобиля (год выпуска которого не ранее года его покупки).

Ко второму чтению губернатор внёс поправку, расширяющую круг получателей. Претендовать на семейный капитал смогут и семьи из недружественных стран, проживающие в регионе на основании гуманитарного указа президента.

По оценкам областного правительства, на реализацию закона в 2025 году потребуется до 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что президент России поддержал старт второго сезона конкурса "Это у нас семейное".