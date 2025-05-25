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Общество

"Клубничную Луну" смогут увидеть нижегородцы 11 июня

09 июня 2025 10:26  [83] Общество
Клубничную Луну смогут увидеть нижегородцы 11 июня

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области смогут увидеть редкое астрономическое явление — так называемую "Клубничную Луну". Первое полнолуние лета наступит 11 июня и станет самым низким за последние 18,6 года в Северном полушарии. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".

Полнолуние ожидается в 10:44 по московскому времени. Именно в этот момент Луна займет наименьшее положение над горизонтом в году, так как совпадает с периодом большого луностояния — цикла, который повторяется раз в 18,6 года.

Астрономы отмечают, что столь низкое положение Луны в небе вызовет необычные оптические эффекты. Свет от спутника будет проходить через более плотные слои атмосферы, из-за чего Луна приобретет золотистые, оранжевые или даже красноватые оттенки. Кроме того, она будет казаться заметно крупнее обычного.

В Южном полушарии, наоборот, это полнолуние окажется максимально высоким за тот же период. Следующее подобное событие произойдет только в июне 2043 года.

Название "Клубничная Луна" пришло из народных традиций. Оно связано с сезоном сбора клубники в Северном полушарии. В разных культурах июньское полнолуние также называли "Медовой Луной", "Рыбацкой" или "Розовой" — в зависимости от природных явлений и обычаев региона.

Ранее сообщалось, что спутник "Лобачевский" показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Астрономия Космос
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