Нижегородский метромост ждет ремонт летом 2025 года Общество

Летом 2025 года собираются ремонтировать проезжую часть на метромосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители администрации в соцсети, отвечая на вопрос нижегородца.

Горожанин пожаловался на колейность, которая образовалась на дорожном покрытии переправы, и поинтересовался сроками выполнения работ.

Как отметили в мэрии, "ремонтные работы на данном участке, включая дорожное полотно и уборку колейности метромоста, запланированы в летний период".



Ранее сообщалось, что покрытие на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обновили с опережением графика.

Напомним также, что ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году.