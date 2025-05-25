Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2025 18:00  [2] Нижегородский метромост ждет ремонт летом 2025 года
09 июня 2025 17:49  [31] Более 20 камер фиксации нарушений ПДД перенесут в Нижегородской области
09 июня 2025 17:37  [52] Около 3 400 юных нижегородцев смогут с пользой провести свой досуг в мобильных "Кванториумах" в летние каникулы
09 июня 2025 17:30  [96] В Россию из-за антиваксеров масштабно вернулись корь, краснуха и коклюш
09 июня 2025 17:17  [89] Ограничения на трех федеральных трассах введены в Нижегородской области
09 июня 2025 17:06  [102] Выдано разрешение на первый этап реконструкции подъезда к Анкудиновке
09 июня 2025 16:50  [117] Нижегородским детям-сиротам станет доступен региональный жилищный сертификат
09 июня 2025 16:02  [105] Минцифры не планирует вводить регистрацию по паспорту в национальном мессенджере
09 июня 2025 14:47  [142] 227 пар планируют заключить брак в Нижегородской области накануне Дня России
09 июня 2025 14:34  [140] Индустриальный парк "РУМО": новый центр для компаний энергетического, нефтегазового и судового направлений
Общество

Нижегородский метромост ждет ремонт летом 2025 года

09 июня 2025 18:00  [2] Общество
Нижегородский метромост ждет ремонт летом 2025 года

Летом 2025 года собираются ремонтировать проезжую часть на метромосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители администрации в соцсети, отвечая на вопрос нижегородца.

Горожанин пожаловался на колейность, которая образовалась на дорожном покрытии переправы, и поинтересовался сроками выполнения работ.

Как отметили в мэрии, "ремонтные работы на данном участке, включая дорожное полотно и уборку колейности метромоста, запланированы в летний период".

Ранее сообщалось, что покрытие на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обновили с опережением графика.

Напомним также, что ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
31 мая 2025 12:05  [802] Миллиард направят на ремонт более 42 км дорог на Бору
28 мая 2025 14:00  [465] Около 27 млн рублей направят на ремонт дорог в Автозаводском районе
23 мая 2025 17:39  [703] Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных