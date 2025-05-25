Нижегородский метромост ждет ремонт летом 2025 года

Летом 2025 года собираются ремонтировать проезжую часть на метромосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители администрации в соцсети, отвечая на вопрос нижегородца.
Горожанин пожаловался на колейность, которая образовалась на дорожном покрытии переправы, и поинтересовался сроками выполнения работ.
Как отметили в мэрии, "ремонтные работы на данном участке, включая дорожное полотно и уборку колейности метромоста, запланированы в летний период".
Ранее сообщалось, что покрытие на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обновили с опережением графика.
Напомним также, что ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году.
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