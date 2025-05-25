Около 27 млн рублей направят на ремонт дорог в Автозаводском районе Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2025 году планируется ремонт дорог, тротуаров и внутридворовых проездов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, будущий подрядчик будет обязан выполнить ремонтные работы в срок до 31 августа 2025 года.

В частности, дорожные рабочие приведут в нормативное состояние участки проспектов Кирова и Октября. Также запланирован ремонт около домов №24, № 30/1по Южному шоссе, в районе дома №1 по улице Карьерной, а также на проезде с проспекта Молодежный,38 до дома №3а по улице Ватутина.

Кроме того, подрядчик отремонтирует тротуары на улицах Краснодонцев, Советской армии, Поющева, а также выполнит ремонт проезда вдоль домов №№ 19-21 по улице Веденяпина.

На эти цели администрация города выделяет 27,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта ускоряется ремонт дорог. Напомним также, что нижегородская мэрия пообещала отремонтировать дорогу на улице Фучика в Автозаводском районе в 2025 году.

