Около 27 млн рублей направят на ремонт дорог в Автозаводском районе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2025 году планируется ремонт дорог, тротуаров и внутридворовых проездов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, будущий подрядчик будет обязан выполнить ремонтные работы в срок до 31 августа 2025 года.
В частности, дорожные рабочие приведут в нормативное состояние участки проспектов Кирова и Октября. Также запланирован ремонт около домов №24, № 30/1по Южному шоссе, в районе дома №1 по улице Карьерной, а также на проезде с проспекта Молодежный,38 до дома №3а по улице Ватутина.
Кроме того, подрядчик отремонтирует тротуары на улицах Краснодонцев, Советской армии, Поющева, а также выполнит ремонт проезда вдоль домов №№ 19-21 по улице Веденяпина.
На эти цели администрация города выделяет 27,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта ускоряется ремонт дорог. Напомним также, что нижегородская мэрия пообещала отремонтировать дорогу на улице Фучика в Автозаводском районе в 2025 году.
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