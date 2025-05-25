Пункт проката вещей для новорожденных открылся на Автозаводе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылся новый пункт проката предметов первой необходимости для семей с новорожденными. Центр начал работу на базе комплексного центра социального обслуживания населения Автозаводского района и расположен по адресу улица Дьяконова, 7а.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по инициативе Минтруда России. Прокат вещей для новорожденных — одна из пяти мер поддержки, входящих в так называемое "демографическое меню".

По информации министерства социальной политики Нижегородской области, это уже третий подобный пункт, открытый в регионе в текущем году. Ранее аналогичные услуги стали доступны жителям Городецкого муниципального округа и города Арзамаса.

Для обеспечения работы всех трех центров было закуплено более 80 предметов первой необходимости. В перечень входят 18 наименований, включая детские кроватки, коляски, манежи, пеленальные столики, стульчики для кормления, ванночки, электрокачели, автолюльки и автокресла.

"В день открытия новым пунктом уже воспользовались семь семей. Они получили коляски, кроватки и автолюльки", — сообщила директор центра в Автозаводском районе Антонина Русинова.

Услугами проката могут воспользоваться граждане РФ, проживающие или временно находящиеся на территории Нижегородской области и воспитывающие детей до трех лет. При этом необходимо принадлежать к одной из льготных категорий: многодетные семьи, одинокие родители, студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами, с низким уровнем дохода, молодые семьи (родители до 35 лет), а также семьи участников специальной военной операции.

Для получения услуги необходимо предоставить подтверждающие документы в пункт проката по месту жительства.

Одними из первых клиентов стали молодые супруги Ирина и Кирилл из Автозаводского района.

"Мы узнали о такой возможности и обратились в управление социальной защиты. Все оформили быстро, и сегодня мы уже получили коляску, кроватку-манеж и шезлонг. Это большая помощь для нас", — поделилась Ирина.

По словам министра социальной политики региона Игоря Седых, до конца 2027 года в Нижегородской области планируется открыть еще шесть подобных пунктов. Они появятся в Дзержинске, Богородском, Борском и Павловском округах, а также в Сормовском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.

При этом воспользоваться прокатом смогут семьи не только из этих муниципалитетов, но и из других населённых пунктов области. Срок аренды зависит от типа предмета. Актуальную информацию о наличии вещей можно получить по следующим телефонам:

Городец: 8 (83161) 271118 (многопрофильный центр "Семья"); Арзамас: 8 (83147) 97690 (Центр социальной помощи семье и детям); Нижний Новгород: 8 (831) 2530250 (комплексный центр Автозаводского района).

Кроме проката, в рамках "демографического меню" в регионе уже доступны единовременные выплаты студенткам очной формы обучения, ожидающим ребенка.

До конца 2025 года также планируется запуск услуг "социальной няни" для многодетных и студенческих семей, а также оказание помощи в подготовке к процедуре ЭКО.

Национальный проект "Семья" пришёл на смену прежним инициативам "Демография" и "Культура" и направлен на комплексное развитие института семьи, поддержку родительства, создание условий для активного долголетия и доступной медицины.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области утвердили новые меры поддержки семей с детьми.