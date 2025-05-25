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Политика

Нижегородские власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми

29 мая 2025 17:17  [208] Политика
Нижегородские власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми

Сегодня, 29 мая, Законодательное собрание Нижегородской области во втором чтении приняло закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Инициатором выступил губернатор региона Глеб Никитин.

Документ вводит региональный семейный капитал, официально называемый родительским основным доходом. С 1 июля 2025 года семьи, в которых родится или будет усыновлён ребёнок, смогут получить до 1 млн рублей с учётом федерального материнского капитала. Выплаты будут предоставляться каждой семье, независимо от уровня дохода, при рождении каждого ребёнка.
Глеб Никитин подчеркнул, что эта инициатива станет одной из ключевых в рамках "Пятилетия семьи" и поможет большему числу нижегородцев решиться на рождение и воспитание детей. Финансирование будет осуществляться за счёт областного бюджета. Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья", утверждённого указом президента России Владимира Путина.

На том же заседании депутаты одобрили в первом чтении ещё один законопроект губернатора — о поощрении социально ответственного бизнеса. Он направлен на поддержку предпринимателей, вносящих вклад в развитие региона, соблюдающих экологические нормы и реализующих социальные инициативы.

Губернатор выразил надежду, что закон станет стимулом для работодателей поддерживать женщин, планирующих материнство. Он отметил, что недопустимо увольнять сотрудниц перед уходом в декрет или отказывать в приёме на работу по подобным причинам. По словам главы региона, искоренение таких практик — задача, которую следует решать на всех уровнях, от руководства компаний до кадровых служб.

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев напомнил, что опыт Нижегородской области по разработке комплекса мер поддержки семей с детьми в апреле был представлен в Москве на расширенном заседании коллегии Минтруда России. Он подчеркнул, что реализуемые в регионе инициативы вызывают интерес у других субъектов и способствуют стабилизации демографической ситуации.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, размер выплат по региональному капиталу зависит от очередности рождения ребёнка. Главное условие — рождение или усыновление должно произойти на территории региона, а свидетельство о рождении — быть выдано ЗАГСом Нижегородской области. Также родители или усыновители должны иметь постоянную или временную регистрацию в регионе.

Так, при рождении или усыновлении первого ребёнка семья будет получать по 10 тысячи рублей ежемесячно в течение трёх лет. При появлении второго — предусмотрено два варианта: либо выплаты по 22,2 тысячи рублей в месяц на протяжении трёх лет, либо единовременно 500 тысячи рублей и далее по 20 тысячи рублей в течение 15 месяцев. При рождении третьего ребёнка можно выбрать между ежемесячными выплатами по 30 тысячи рублей на три года или разовой выплатой 700 тысячи рублей и 30 тысячи рублей ежемесячно в течение 10 месяцев. На четвёртого и последующих детей предусмотрены выплаты по 30 тысячи рублей в месяц в течение трёх лет или единовременная выплата в 1 млн рублей.

Право на выплаты получают женщины-матери, женщины-усыновительницы, а также мужчины, являющиеся единственными родителями или усыновителями. Претенденты должны быть гражданами России не менее трёх лет либо гражданами недружественных стран, временно проживающими в регионе на основании указа Президента РФ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Директор АНО "Институт демографического развития" Евгений Журавлёв назвал введение "родительской зарплаты" важным шагом, который позволит семьям чувствовать себя увереннее в первые годы жизни ребёнка и станет стимулом к улучшению демографии.

В тот же день был принят и закон о профилактике искусственного прерывания беременности. Документ, также инициированный губернатором, предполагает комплексную поддержку женщин, оказавшихся в трудной ситуации, и информирование о возможных рисках процедуры.

Согласно закону, перед проведением аборта обязательно будет выполняться УЗИ, в ходе которого женщине или супругам покажут сердцебиение эмбриона. Кроме того, предусмотрены консультации с психологом, а при необходимости — с юристом или представителем религиозной организации. Медики будут обязаны информировать пациенток о возможных осложнениях после аборта.

В регионе создадут центры медико-социальной помощи, где беременные женщины смогут получить психологическую, юридическую и социальную поддержку. Эти центры будут работать в связке с органами социальной защиты, образовательными учреждениями и общественными организациями.

Отдельное внимание будет уделено информированию населения о действующих мерах господдержки для семей с детьми — от пособий и льгот до программ сопровождения.
Принятые меры реализуются в рамках национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году. Он продолжает развитие направлений прежних нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает в себя семь федеральных инициатив: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства", "Многодетная семья".

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Теги:
Аборт Предприниматели Семья
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