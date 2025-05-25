Момент смертельного ДТП с байкером на Борском мосту попал на видео Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Автомобиль, на котором 7 июня насмерть сбили мотоциклиста на Борском мосту, найден сгоревшим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что виновник ДТП скрылся с места. Байкер скончался, а его пассажирка была доставлена в больницу. При этом из-за «гонщика» столкнулись еще два автомобиля.

Полиция завела уголовное дело и приступила к установлению личности виновника аварии. 8 июня стало известно, что аварию устроил ранее судимый гражданин. Он задержан, а его машина найдена сгоревшей (ее изъяли и поместили на спецстоянку).

По данным МВД, водитель полностью признал свою вину. Следствие добивается ареста задержанного.