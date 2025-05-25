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Общество

Раскрыта тайна заасфальтированных трамвайных путей в центре Нижнего Новгорода

05 июня 2025 12:12  [96] Общество
Раскрыта тайна заасфальтированных трамвайных путей в центре Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

На пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде временно заасфальтировали участок трамвайных путей. Это решение вызвало вопросы у горожан, однако власти пояснили, что мера носит исключительно временный характер.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании "Экологические проекты", асфальтовое покрытие уложено на месте, где ранее были демонтированы трамвайные рельсы. Работы выполнены таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения автомобилей до следующего этапа реконструкции.

Специалисты пояснили, что перекресток заасфальтировали с учетом уже снятого рельсового блока. Это позволило избежать образования опасных участков, которые могли бы создать угрозу для водителей в ожидании продолжения работ.

Завершение замены рельсов на этом участке запланировано на июнь 2025 года. 

Напомним, запуск трамвайного маршрута №8 в Нижнем Новгороде перенесли

Ранее власти обозначили сроки завершения ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Нижегородский район Ремонтные работы Трамвай
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