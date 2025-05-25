Более 1000 жалоб поступило от нижегородцев на загрязненный грязный воздух за год

Нижегородцы подали 1050 жалоб на загрязненный воздух в 2024 году. Об этом говорится в госдокладе регионального управления Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Отмечается, что по жалобам проведены проверки и лабораторные исследованиями. В одном случае было выявлено превышение содержания дигидросульфита. После вмешательства надзорных органов и проведения повторных замеров, превышений не обнаружено.
В ведомстве добавили, что проводится постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха. Его состояние зависит от уровня загрязнения, вызванного как промышленными предприятиями, так и транспортом.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в регионе остаются предприятия машиностроения, энергетики, химической и нефтехимической промышленности, чёрной металлургии, а также производства стройматериалов и продуктов питания. Наиболее часто исследуемыми веществами остаются углеводороды, диоксид азота, оксид углерода, пыль, диоксид серы, фенол, формальдегид, аммиак, метилмеркаптаны и мелкодисперсные частицы (PM).
В 2024 году в области было проведено 21 311 исследований атмосферного воздуха. Только в четырёх пробах (0,01%) зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК). В том числе в Городце на фоне пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов. Однако при повторных замерах показатели оказались в пределах нормы.
В крупных промышленных центрах — Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове и Выксе — превышений ПДК не зафиксировано.
В Роспотребнадзоре добавили, что в Нижнем Новгороде наблюдается положительная динамика по качеству воздуха. Этому способствует развитие транспортной инфраструктуры: строительство новых дорог и развязок помогает сократить количество транзитного транспорта в черте города.
Ранее сообщалось, что ученые из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Томского государственного университета разработали систему для удаленного выявления токсичных веществ в воздухе.
Отметим, что жители Нижнего Новгорода периодически сообщают о неприятных запахах, которые ощущаются в разных районах города. По словам мэра Юрия Шалабаева, возможных источников неприятных запахов несколько — это и канализационный коллектор, где сейчас ведутся ремонтные работы, и станция аэрации, и так называемые "чёрные" ассенизаторы, незаконно сливающие отходы в городские колодцы, и другие. Жалобы нижегородцев дошли даже до главы Следкома России Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о результатах проверки этой информации.
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