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Общество

Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде

09 июня 2025 14:12  [113] Общество
Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде выдано разрешение на возведение нового технопарка, специализирующегося на электронной промышленности. Документ, выданный региональным министерством строительства 13 мая, будет действовать до конца 2026 года.

Проект реализует управляющая компания "Электроник Технолоджи Парк". Производственный комплекс разместится на территории компании по адресу улица Нартова, 6, в Советском районе областного центра.

Проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы ещё в октябре прошлого года. Согласно информации на официальном сайте проекта, будущий технопарк получит название "Эркон".

Общая площадь производственных помещений с современным испытательным оборудованием составит почти 36 тысяч квадратных метров. Помимо производственных мощностей, в состав комплекса войдёт образовательный центр, который планируется аккредитовать в качестве вуза.

Ранее сообщалось, что экотехнопарк в Дзержинске Нижегородской области планируется открыть до конца 2025 года.

 

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Теги:
Строительство Технопарк
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