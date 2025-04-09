Завод по производству спецавтомобилей построят в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Кира Мишина

Нижегородский минград выдал разрешение на строительство завода по производству спецавтомобилей. Информация об этом сообщается на сайте минстроя.

Предприятие расположится в Автозаводском районе на улице Новополевой напротив домов №11А-36. Инвестором выступает ООО "Промышленные технологии".

Отметим, что 4 апреля по инициативе компании губернатору Нижегородской области Глебу Никитину презентовали санитарный и реабилитационный транспорт, предназначенный для ветеранов СВО. Одна из машин была передана нижегородскому ветерану Глебу Пескову.

Ранее сообщалось, что ООО "Промышленные технологии" ("Промтех") инвестирует 200 млн рублей в создание производства спецавтомобилей на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Также стало известно, что предприятие тяжелой промышленности появится в Автозаводском районе.