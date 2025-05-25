Нижегородская компания "ФосАгро-Волга" попала на крупный штраф за просрочку экосбора Общество

Компания "ФосАгро-Волга", зарегистрированная в городе Перевозе Нижегородской области и специализирующаяся на оптовых поставках удобрений и агрохимикатов, привлечена к административной ответственности за нарушение требований экологического законодательства.

В 2023 году организация должна была уплатить экологический сбор в размере чуть более 150 тысяч рублей. Однако средства в установленный срок перечислены не были, что стало основанием для вмешательства надзорных органов.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия вынесло постановление о привлечении компании к административной ответственности. В соответствии со статьей 8.41.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, юридическое лицо подлежит штрафу в размере, втрое превышающем сумму неуплаченного сбора, но не менее 500 тысяч рублей.

Представители компании попытались оспорить решение в суде, настаивая на незначительности нарушения. Однако Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода не принял эти доводы, указав, что предприятие имело все возможности для своевременного исполнения своих обязательств, но не предприняло необходимых действий.

Суд признал действия Росприроднадзора обоснованными и законными. Вместе с тем, учитывая обстоятельства дела, он решил смягчить наказание, снизив размер штрафа до 250 тысяч рублей.

На текущий момент судебное решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что экологические нарушения нашли на двух полигонах ТБО в Нижегородской области.