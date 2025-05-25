Банда лжеброкеров выманила у нижегородских инвесторов 36,5 млн рублей

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере псевдоинвестиций. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, с января 2020 года по август 2022 года четверо мужчин представлялись сотрудниками двух компаний и убеждали граждан вложить деньги через созданные ими интернет-платформы, имитирующие работу настоящих брокеров.
Фактически никаких операций с инвестициями злоумышленники не проводили. Полученные средства распределялись между участниками группы. При этом лицензии на осуществление брокерской деятельности у них не было и не планировалось.
Следователи установили, что общий ущерб от действий фигурантов составил порядка 36,5 млн рублей.
В числе обвиняемых — мужчина, исполнявший обязанности генерального директора. Все четверо проходят по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
В рамках дела был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 4,7 млн рублей. Это сделано для возможного возмещения ущерба пострадавшим.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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