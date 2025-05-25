Более 20 камер фиксации нарушений ПДД перенесут в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области планируют изменить расположение более 20 стационарных камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Конкурс объявил Центр развития транспортных систем (ЦРТС). На реализацию проекта выделят 9,9 млн рублей. Работы должны быть завершены до 17 октября 2025 года. Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 17 июня.

Уточняется, что новые места установки могут корректироваться по согласованию с заказчиком.

Ранее сообщалось, что камеры выявили более тысячи нарушений на площади Революции в Нижнем Новгороде.