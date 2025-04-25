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Общество

Штрафы для подростков-нарушителей за рулём самоката повысили до 30 тысяч рублей

28 апреля 2025 15:26  [7] Общество
Штрафы для подростков-нарушителей за рулём самоката повысили до 30 тысяч рублей

Сервисы кикшеринга ужесточили наказание за использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними. Теперь нарушителям в регионах придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а для пользователей в Москве штраф составляет 100 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Так, компании "МТС Юрент" и Whoosh приняли решение о повышении штрафов, основываясь на анализе своей статистики. Они выяснили, что подростки до 16 лет являются наиболее аварийными пользователями СИМ. Нарушения правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних часто приводят к инцидентам.

Если пользователь нарушит возрастное ограничение, его аккаунт будет заблокирован. Даже после оплаты штрафа поездка будет невозможна.

В пресс-службе "Яндекс Go" также подтвердили, что штраф за вождение самоката несовершеннолетними может достигать 100 тысяч рублей. По информации компании, повышенный штраф действует во всех регионах и был закреплен в оферте сервиса с начала 2024 года.

Напомним, с начала 2025 года власти Нижегородской области ужесточили контроль за самокатами и другими видами средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за большого количества ДТП и нарушений. Так, были введены новые ограничения скорости и правила езды.

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Теги:
ПДД Штраф Электросамокаты
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