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Общество

Минтранс намерен ввести обязательное использование автокресел при перевозке детей

31 мая 2025 09:43  [94] Общество
Минтранс намерен ввести обязательное использование автокресел при перевозке детей

В России планируют ужесточить правила перевозки детей в автомобилях. Министерство транспорта предложило запретить использование адаптеров, мягких ремней и других "гибких" конструкций для фиксации детей, поскольку они не обеспечивают достаточную защиту в случае аварии и могут усугубить травмы.

Соответствующие поправки к правилам дорожного движения уже опубликованы на сайте Минтранса, сообщает телеканал "360".

Ранее, в 2017 году, было установлено, что детей до семи лет можно перевозить с помощью удерживающих систем. Несмотря на то,ч то все они были сертифицированы, Росстандарт неоднократно отмечал небезопасность адаптеров, крепящихся на штатные ремни безопасности.

Если законопроект будет принят, детей можно будет перевозить исключительно в специальных автокреслах и бустерах, которые снижают риск для жизни и здоровья при ДТП.

Все существующие заменители, такие как адаптеры, мягкие ремни с пряжками, фиксаторы и накладки, больше не будут считаться допустимыми средствами для перевозки детей.

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Теги:
Автомобили Дети ПДД
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