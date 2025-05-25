Камера на дамбе Нижегородской ГЭС снова фиксирует нарушения ПДД Общество

Фото: Александр Воложанин

На дамбе Нижегородской ГЭС заработал комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает ЦРТС.

Работа комплекса направлена на повышение безопасности на мостовом участке, проходящем по территории сооружений филиала ПАО "РусГидро".

Система контролирует проезд грузового транспорта, масса которого превышает 3,5 тонны, а также фиксирует превышение скорости. Напомним, на данном участке установлено ограничение в 30 км/ч. За нарушение весового лимита предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ремонтные работы на мосту продолжаются.

Ранее сообщалось, что глава Городецкого округа пригрозил водителям грузовиков, нарушающих правила проезда через Нижегородскую ГЭС.