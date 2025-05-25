Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 мая 2025 17:38  [72] Полив улиц и зеленых зон усилен в Нижнем Новгороде из-за аномальной жары
28 мая 2025 17:28  [104] На страже рубежей страны: нижегородцы возложили цветы в честь Дня пограничника
28 мая 2025 17:03  [103] В Нижегородской области состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника
28 мая 2025 16:39  [122] Камера на дамбе Нижегородской ГЭС снова фиксирует нарушения ПДД
28 мая 2025 16:15  [111] "Ростелеком" автоматизировал до 40% задач разработки с помощью ИИ-помощника "Василиса"
28 мая 2025 16:10  [132] Нижегородских врачей хотят премировать за отказ пациенток от абортов
28 мая 2025 15:19  [153] Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за хранение наркотиков
28 мая 2025 15:00  [160] Горевшую накануне свалку ликвидируют в Канавинском районе
28 мая 2025 14:41  [115] Синелобов представил тренды нижегородского ИТ-образования в рамках чемпионата "Профессионалы"
28 мая 2025 14:38  [117] Совершенствование системы поддержки участников СВО обсудили на совместном заседании Ассоциации МСУ в Арзамасе
Общество

Камера на дамбе Нижегородской ГЭС снова фиксирует нарушения ПДД

28 мая 2025 16:39  [122] Общество
Камера на дамбе Нижегородской ГЭС снова фиксирует нарушения ПДД

Фото: Александр Воложанин

На дамбе Нижегородской ГЭС заработал комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает ЦРТС.

Работа комплекса направлена на повышение безопасности на мостовом участке, проходящем по территории сооружений филиала ПАО "РусГидро".

Система контролирует проезд грузового транспорта, масса которого превышает 3,5 тонны, а также фиксирует превышение скорости. Напомним, на данном участке установлено ограничение в 30 км/ч. За нарушение весового лимита предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ремонтные работы на мосту продолжаются.

Ранее сообщалось, что глава Городецкого округа пригрозил водителям грузовиков, нарушающих правила проезда через Нижегородскую ГЭС. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЭС ПДД Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2025 12:15  [542] Нижегородские камеры зафиксировали более 10 тысяч парковок на газонах
11 марта 2025 16:22  [651] Камеры на опасных дорогах установят в Нижегородской области до конца апреля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных