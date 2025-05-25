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Общество

Нижегородским детям-сиротам станет доступен региональный жилищный сертификат

09 июня 2025 16:50  [39] Общество
Нижегородским детям-сиротам станет доступен региональный жилищный сертификат

9 июня в Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Одной из ключевых тем стало обсуждение поправок в закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

С инициативой выступил министр социальной политики региона Игорь Седых. Он представил проект, предусматривающий новую форму поддержки — единовременную выплату на покупку жилья для граждан из числа детей-сирот.

В отличие от федеральной программы, где для получения сертификата необходимо подтверждение личного дохода на уровне прожиточного минимума, региональная мера будет учитывать совокупный доход всей семьи. В расчет будут включаться не только зарплаты, но и социальные выплаты: пенсии, пособия, стипендии и другие источники.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что этот законопроект — реальный шаг к решению проблемы жилья для сирот. По его словам, новая мера позволит молодым людям, оставшимся без попечения родителей, получить возможность начать самостоятельную жизнь. Сертификат будет доступен с 18 лет, что существенно расширит круг потенциальных получателей. Он также отметил, что нехватка жилья — одна из причин, по которой молодые семьи не решаются на рождение детей, и предложенные изменения могут изменить эту ситуацию.

На сегодняшний день в регионе почти 3000 детей-сирот старше 18 лет имеют право на жилье, но пока не воспользовались им. Более 500 из них уже перешагнули порог 23 лет. По действующим федеральным нормам сертификат становится доступным только с этого возраста и при условии соответствующего дохода. В результате, в 2024 году 16 из 52 заявителей получили отказ, а в 2025 году — уже 19 из 72.

Председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов отметил, что действующая система создаёт препятствия: если у заявителя есть семья, но доход невысок, он может не пройти по критериям. Новый подход позволит учитывать все виды доходов и тем самым сделать помощь более доступной. Подобные меры уже работают в ряде регионов, включая Калининградскую, Тульскую и Курскую области.

Комитет рекомендовал принять законопроект сразу в двух чтениях на ближайшем заседании Заксобрания, которое состоится 19 июня.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Сироты
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