Выплаты на жилье могут ввести для сирот с 18 лет в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области рассматривают возможность повторного введения единовременной выплаты на приобретение жилья для детей-сирот. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.

Согласно пояснительной записке, новая льгота предназначена для сирот старше 18 лет, которые стоят в очереди на получение жилья. Размер выплаты будет определяться, исходя из расчета 30 квадратных метров по средней рыночной стоимости жилья в регионе. Таким образом, сумма выплаты может достигать 3,7 млн рублей.

Получить такую поддержку смогут только те, кто соответствует ряду критериев. В частности, совокупный доход семьи должен превышать прожиточный минимум (сейчас — 16 669 рублей), а сам заявитель не должен иметь психических заболеваний, зависимостей или судимостей за умышленные преступления.

Мера направлена на решение жилищной проблемы среди молодых сирот в возрасте от 18 до 23 лет, таких в регионе насчитывается 2 417 человек. Именно эта категория не имеет доступа к федеральным жилищным сертификатам, которые выдаются только после 23 лет.

Особое внимание в проекте уделено сиротам, уже создавшим семьи. При оценке дохода будут учитываться заработки всех членов семьи, включая пособия и стипендии. В 2024–2025 годах 27 человек уже получили отказы в предоставлении федерального сертификата по причине недостаточного дохода.

Авторы инициативы отмечают, что подобные программы уже действуют в ряде других регионов, включая Калининградскую, Тульскую и Курскую области. Они считают, что реализация этой меры поможет сократить число случаев отказа от детей среди самих сирот из-за отсутствия собственного жилья.

По последним данным, в Нижегородской области 2 939 сирот старше 18 лет продолжают ожидать предоставления жилья.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку со ставкой 2% предоставят семьям участников СВО.