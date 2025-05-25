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Общество

"Подарок новорожденному" ввели в Нижегородской области

05 июня 2025 13:50  [127] Общество
В Нижегородской области будут дарить подарок новорожденному

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области утвердили "Подарок новорожденному". Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, новую меру поддержки губернатор представил в апреле на XV Всероссийском конгрессе индустрии детских товаров в Москве.

Так, сертификат "Подарок новорожденному" номиналом 20 тысяч рублей или подарочный набор будут доступны семьям, в которых с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года родится ребенок.

Средства электронного сертификата родители смогут потратить на покупку необходимых детских товаров. Использовать сертификат можно будет через государственную информационную систему электронных сертификатов. Вся продукция, доступная в рамках программы, должна быть произведена в Нижегородской области или выпускаться под брендом, зарегистрированным в регионе.

Сертификат будет выдаваться по заявлению, при этом уровень дохода семьи значения не имеет.

Перечень товаров будет формироваться региональным министерством социальной политики. Отбором продавцов займется минпромторг Нижегородской области. Продажа товаров будет осуществляться через торговые площадки, подключенные к государственной системе и имеющие пункты выдачи во всех муниципалитетах региона.

Законопроект, закрепляющий эту инициативу, был принят депутатами во втором чтении.

Ранее сообщалось, что закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми приняли в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Дети Семья
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