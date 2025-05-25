Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
В Нижегородской области появился "демографический спецназ": что это?
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2025 19:45  [47] Приставы закрыли магазин в Выксе за торговлю табаком у школы
09 июня 2025 19:30  [74] Два зебренка родились в один день в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
09 июня 2025 18:59  [116] Госнаграды вручили выдающимся жителям Нижегородской области
09 июня 2025 18:14  [130] Строительство объездной дороги у Сенной площади перенесли на осень
09 июня 2025 18:00  [129] Нижегородский метромост ждет ремонт летом 2025 года
09 июня 2025 17:49  [125] Более 20 камер фиксации нарушений ПДД перенесут в Нижегородской области
09 июня 2025 17:37  [94] Около 3 400 юных нижегородцев смогут с пользой провести свой досуг в мобильных "Кванториумах" в летние каникулы
09 июня 2025 17:30  [152] В Россию из-за антиваксеров масштабно вернулись корь, краснуха и коклюш
09 июня 2025 17:17  [137] Ограничения на трех федеральных трассах введены в Нижегородской области
09 июня 2025 17:06  [147] Выдано разрешение на первый этап реконструкции подъезда к Анкудиновке
Общество

Приставы закрыли магазин в Выксе за торговлю табаком у школы

09 июня 2025 19:45  [47] Общество
Приставы закрыли магазин в Выксе за торговлю табаком у школы

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

В Выксе прекратил работу магазин, который нарушал закон, торгуя табачной продукцией вблизи образовательного учреждения. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Торговую точку открыл индивидуальный предприниматель. В магазине продавались табачные изделия, а также устройства для потребления никотиносодержащей продукции. Однако расстояние от магазина до ближайшей школы составляло менее 100 метров, что противоречит действующему законодательству.

После выявления нарушения бизнесмену выдали предписание об устранении правонарушения. Однако в установленный срок он не предпринял необходимых мер.

Суд признал действия предпринимателя незаконными. По истечении срока, отведенного на прекращение торговли, судебные приставы провели проверку и зафиксировали, что магазин прекратил работу. На входной двери висело объявление о переезде торговой точки.

В связи с этим исполнительное производство завершилось фактическим исполнением требований закона.

Ранее сообщалось, что конфискованный нижегородскими приставами по решению суда автомобиль Porsche Cayenne был передан для обеспечения нужд специальной военной операции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Торговля ФССП
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2025 14:23  [408] Более 1,5 млрд рублей взыскали с нижегородских должников по алиментам в 2024 году
02 июня 2025 11:04  [578] Судебные приставы изъяли "Ниву" у нижегородца за долги
28 мая 2025 19:00  [567] Нижегородские приставы взыскали 4 млн рублей с бизнесмена-мошенника
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных