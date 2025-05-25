Приставы закрыли магазин в Выксе за торговлю табаком у школы Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

В Выксе прекратил работу магазин, который нарушал закон, торгуя табачной продукцией вблизи образовательного учреждения. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Торговую точку открыл индивидуальный предприниматель. В магазине продавались табачные изделия, а также устройства для потребления никотиносодержащей продукции. Однако расстояние от магазина до ближайшей школы составляло менее 100 метров, что противоречит действующему законодательству.

После выявления нарушения бизнесмену выдали предписание об устранении правонарушения. Однако в установленный срок он не предпринял необходимых мер.

Суд признал действия предпринимателя незаконными. По истечении срока, отведенного на прекращение торговли, судебные приставы провели проверку и зафиксировали, что магазин прекратил работу. На входной двери висело объявление о переезде торговой точки.

В связи с этим исполнительное производство завершилось фактическим исполнением требований закона.

Ранее сообщалось, что конфискованный нижегородскими приставами по решению суда автомобиль Porsche Cayenne был передан для обеспечения нужд специальной военной операции.