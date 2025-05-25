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Общество

Судебные приставы изъяли "Ниву" у нижегородца за долги

02 июня 2025 11:04  [94] Общество
Судебные приставы изъяли Ниву у нижегородца за долги

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Сотрудники службы судебных приставов Нижегородской области совместно с представителями УГИБДД провели очередной рейд по выявлению должников среди водителей. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону. 

Мероприятие прошло на стационарном посту ДПС "Орловские дворики". Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили для проверки, а судебные приставы сверяли данные водителей с базой исполнительных производств. В ходе рейда было проверено несколько десятков человек.

У ряда водителей выявили задолженности различного характера. В отношении двух автомобилей составлены акты о наложении ареста.

Так, у водителя Chevrolet Niva обнаружили долг по кредиту на сумму около 800 тысяч рублей. Машину изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.

Водительница Renault Sandero имела задолженности на сумму порядка 200 тысяч рублей, включая кредитные обязательства и имущественные взыскания в пользу частных лиц. Чтобы избежать ареста автомобиля, она погасила долг на месте.

Сотрудники службы подчеркнули, что в ходе подобных мероприятий не только взыскиваются долги, но и проводится разъяснительная работа с гражданами о важности своевременной оплаты задолженностей и возможных последствиях их накопления.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы отдали три конфискованные иномарки в зону СВО.

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Теги:
Долги Судебные приставы ФССП
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