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Более 1,5 млрд рублей взыскали с нижегородских должников по алиментам в 2024 году

04 июня 2025 14:23  [3] Общество
Более 1,5 млрд рублей взыскали с должников по алиментам в 2024 году

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородском областном информационном центре прошла пресс-конференция по вопросам защиты прав и законных интересов детей, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород". В обсуждении приняли участие главный судебный пристав Нижегородской области полковник внутренней службы Александр Юдин и Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

За первые пять месяцев 2025 года нижегородские приставы привлекли 672 человека к административной ответственности за неуплату алиментов. В отношении особо злостных неплательщиков алиментов возбуждено 345 уголовных дел.

За 4 месяца 2025 года приставы взыскали 486 млн рублей алиментов, что на 31% больше, чем в прошлом году. В прошлом году с должников было взыскано 1 млрд 670 млн рублей. Кроме того, более 9800 нижегородских неплательщиков не могут выехать за пределы России.

Как отметил главный судебный пристав региона, ошибочно думать, что все должники по алиментам — это мужчины. Примерно 25% неплательщиков – женщины.

Нововведением текущего года стал открытый реестр должников по алиментам, в котором числятся 5763 нижегородцев.  Делами неплательщиков по алиментам занимаются наиболее опытные и квалифицированные сотрудники. Так, на одного судебного пристава приходится не более 150 таких должников.  

Маргарита Ушакова рассказала, что количество обращений, связанных с правами ребёнка именно внутри семьи (в том числе, на содержание от родителей, которые проживают отдельно или лишены родительских прав) растет.

По итогам 2024 года более 36% таких обращений связаны с неуплатой алиментов и определением места жительства или порядка общения с отдельно проживающим родителем. Именно по таким обращениям Уполномоченный по правам ребенка активно взаимодействует с службой судебных приставов.

"Родители не платят алименты не только в случае развода, порой родители считают, что если их лишили родительских прав, то они могут алименты не платить. Однако лишение родительских прав не снимает с родителя обязанности содержать своих детей", - заметила омбудсмен.

Напомним, проверить человека на задолженность по алиментам в официальном реестре может любой гражданин. Для этого нужны ФИО и дата рождения неплательщика.

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Теги:
алименты Дети Судебные приставы
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