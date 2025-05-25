Более 20 000 человек посетили фестиваль "Пушкин без границ" в Большом Болдине Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В Большом Болдине с 6 по 8 июня состоялся II Большой Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ». За три дня фестиваля его посетили более 20 тысяч человек. В рамках фестиваля состоялись 15 концертных выступлений и около десятка спектаклей. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Фестиваль был организован АНО «Болдинская вотчина» при участии музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» и администрации Большеболдинского муниципального округа, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и компании-партнера.

Во время фестиваля площадками для его проведения стали господский дом, несколько участков на территории усадебного парка и усадебный двор на территории музея в Большом Болдине, площадка ДК 1937 года, музейный сквер и административное здание музея, концертный зал Большеболдинского культурно-досугового центра, а также усадьба А.А. Пушкина во Львовке.

За фестивальные дни состоялось полтора десятка концертных выступлений. В программе приняли участие муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова, камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», ансамбль Style-Quartet, заслуженный коллектив народного творчества «Прялица», ансамбль народной песни «Любава», оркестр Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки с участием студентов из Китая, коллективы из Москвы – фолк-группа Vdome и фольклорный ансамбль «Комонь», коллектив Петра Главатских. С поэтической программой «А.С. Пушкин. Стихи. Разное» на главной сцене фестиваля выступил народный артист России Сергей Безруков.

Особым событием фестиваля стал показ мультимедийного спектакля «Пишу вам». Болдинские письма Пушкина прозвучали в прочтении актера театра и кино Ефима Архипова, дополнительными смыслами с помощью мультимедийных технологий их наполнили художники Илья Дерзаев и Юлия Кривошеенко, а ритмическую канву воплотил музыкант Петр Главатских.

Кроме того, на разных площадках фестиваля состоялось около десятка театральных представлений. Одним из них стал спектакль «Пушкин. Сегодня» - результат работы фестивальной театральной лаборатории. Также состоялся показ эскиза спектакля «Руслан и Людмила», созданного студентами мастерской Сергея Безрукова во ВГИКе. В усадебном саду был показан спектакль «Саша спит» уличного театра «Странствующие куклы Господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, а в завершающий день фестиваля состоялись показы «Золотой рыбка» и «Сказки о попе и работнике его Балде» театра кукол «Мабу».

Еще одной постановкой, показанной на фестивале, стала digital-опера о царе Салтане «Кибер-Пушкин» - в ней сочетался вокал Евы Червоненко и работа художника Ильи Дерзаева, который с помощью технологии generative art создает динамические изображения, меняющиеся вслед за музыкой.

В ходе фестиваля состоялась встреча с потомками рода А.С. Пушкина – семьей Кологривовых-Бунеевых, а также лекции кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института русской литературы РАН Алексея Балакина и профессора факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Леонида Большухина.

На площадках фестиваля прошли мастер-классы, в том числе по китайской живописи и каллиграфии, презентации, квизы, интерактивные программы.

Напомним, что в рамках фестивального спецпроекта можно познакомиться с выпусками видеоподкаста «Пушкин без границ». Их можно найти на странице фестиваля во «ВКонтакте». Гостями подкаста стали известные нижегородцы - Алик Якубович, Николай Свечин, Татьяна Гартман, а также Сергей Безруков, корни семьи которого – в Лысковском районе Нижегородской области.