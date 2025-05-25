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Культура и отдых

Сергей Безруков посетил открытие выставки о Пушкине в Большом Болдине

07 июня 2025 14:42  [113] Культура и отдых
Сергей Безруков посетил выставку о Пушкине и его вдохновении в Большом Болдине

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В музее-заповеднике А.С. Пушкина в Большом Болдине начала работу новая выставка под названием "Осень поэта: о гении и месте" (0+). Открытие приурочили ко дню рождения Александра Сергеевича — 6 июня. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Проект стал результатом совместной работы с Всероссийским музеем А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. В нем также участвуют Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Нижегородский художественный музей.

Экспозиция занимает выставочный зал музея и делится на три смысловых раздела: "поэт" — с изображениями самого Пушкина, "место" — с видами болдинского имения, и "творчество" — с иллюстрациями к произведениям, созданным здесь в 1830, 1833 и 1834 годах. Всего экспозиция включает около 140 произведений.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что сейчас в усадьбе созданы все условия для показа подлинников.

"В прошлом году мы уже принимали экспонаты из постоянной экспозиции Всероссийского музея А.С. Пушкина. В этом году приехало более 130 предметов, которые позволяют по-новому взглянуть на феномен "Болдинской осени". Важно, что для жителей Болдина вход в музей остается бесплатным, и я надеюсь, что они первыми оценят выставку", - сказал он.

Выставка не просто рассказывает о "Болдинской осени" как о времени расцвета поэтического дара Пушкина, но и поднимает тему связи художника с пространством, которое его вдохновляет.

По словам Нины Жирковой, директора музея-заповедника "Болдино", село Большое Болдино занимает в биографии поэта не менее важное место, чем Михайловское. Она отметила, что хотя Пушкин провел здесь всего около пяти месяцев за три приезда, именно в Болдине были созданы многие из его важнейших произведений 1830-х годов.

Почетным гостем церемонии открытия стал Народный артист России Сергей Безруков.

Выставка будет открыта до 31 октября 2025 года.

Отметим, что с 6 по 8 июня в Большом Болдине проходит II Большой международный фестиваль "Пушкин без границ" (0+). В его программе — более 50 мероприятий: спектакли, концерты, лекции, мастер-классы и перформансы. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Полная программа доступна в официальной группе проекта во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что накануне дня рождения Пушкина россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино.

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Теги:
Большое Болдино Выставка
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