Кабмин отменил повышенные пошлины на ряд социально значимых продуктов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин согласовал отмену завышенных ставок ввозных таможенных пошлин на диетическое, лечебное и специализированное питание, которое поступает из недружественных России стран. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службе камбмина.
В документе подчёркивается важность обеспечения недоношенных и маловесных новорождённых, а также детей и взрослых с различными заболеваниями, включая нарушения обмена веществ, диабет, муковисцидоз и онкологические заболевания, необходимыми товарами.
Отмечается, что постановление правительства способствует поддержанию ассортимента и доступности социально значимых продуктов для граждан России.
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