Кабмин отменил повышенные пошлины на ряд социально значимых продуктов Общество

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин согласовал отмену завышенных ставок ввозных таможенных пошлин на диетическое, лечебное и специализированное питание, которое поступает из недружественных России стран. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службе камбмина.

В документе подчёркивается важность обеспечения недоношенных и маловесных новорождённых, а также детей и взрослых с различными заболеваниями, включая нарушения обмена веществ, диабет, муковисцидоз и онкологические заболевания, необходимыми товарами.

Отмечается, что постановление правительства способствует поддержанию ассортимента и доступности социально значимых продуктов для граждан России.