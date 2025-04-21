Нижегородский минздрав разъяснил ситуацию с препаратами для лечения муковисцидоза Общество

Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало ситуацию, связанную с жалобами пациенток с муковисцидозом, утверждавших, что им не выдают положенные по решению суда препараты.

В официальном заявлении ведомства говорится, что в России на данный момент зарегистрированы два комплексных препарата для терапии муковисцидоза: американская "Трикафта" и аргентинская "Трилекса". Оба препарата имеют идентичный состав действующих веществ, при этом "Трилекса" является дженериком оригинальной "Трикафты".

После регистрации "Трилексы" в РФ в 2024 году, её поставки стали возможны наравне с оригинальным препаратом, что завершило монополию "Трикафты" на российском рынке. В связи с тем, что "Трилекса" предлагается по более низкой цене, она выигрывает в государственных конкурсных закупках. Федеральная антимонопольная служба признала такие закупки законными.

Министерство также уточнило, что для пациенток, подавших жалобы, препараты были закуплены своевременно, и их пригласили для получения лекарств. Однако, по информации ведомства, женщины отказались от получения "Трилексы", несмотря на то, что препарат соответствует необходимым требованиям и имеет тот же состав, что и оригинальное лекарство.

Ранее сообщалось, что жалоб на систему здравоохранения от нижегородцев стало меньше.