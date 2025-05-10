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Наука

Анальгетик нового поколения создали в России при участии химиков ННГУ

15 мая 2025 08:00  [69] Наука
Анальгетик нового поколения создали в России при участии химиков ННГУ

Фото: Александр Воложанин

Исследователи из Пермского политеха в сотрудничестве с химиками ННГУ, а также учёными из ПГФА, ПГНИУ и ИТМО, разработали новое органическое соединение с выраженным обезболивающим эффектом и низкой токсичностью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов. 

Он отметил, что созданная субстанция уже получила неофициальное название "анальгетик будущего". В её основе — производные 3-имино(гидразоно)фуран-2(3H)-она, обладающие широким спектром биологической активности: противовоспалительной, противомикробной и противоопухолевой.

Новый класс соединений, получивший название N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамиды, синтезирован в виде бесцветных кристаллов, хорошо растворяющихся в различных средах.

По словам разработчиков, ключевые достоинства вещества — простота получения, высокая химическая активность и безопасность. Эти характеристики открывают перспективы для создания эффективных обезболивающих препаратов с минимальными побочными эффектами.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу.

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Теги:
лекарства ННГУ Химия
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