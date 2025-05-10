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Экономика

Нижегородцам не грозит рост цен на лекарства из-за решения США

16 мая 2025 13:15  [84] Экономика
Нижегородцам не грозит рост цен на лекарства из-за решения США

Недавний указ президента США Дональда Трампа о снижении стоимости рецептурных препаратов вызвал дискуссии о возможных последствиях для других стран. Главный редактор нижегородского медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов опубликовал мнение эксперта о том, повлияет ли эта инициатива на ситуацию с ценами на лекарства в России.

По словам аудитора фармацевтических производств Ивана Гуляева, действие указа Трампа касается исключительно американского внутреннего рынка. Его цель — протестировать реакцию фармацевтической отрасли США.

Гуляев отметил, что долю американского рынка в значительной степени составляют дженерики, выпускаемые не в США, а в таких странах, как Индия, Германия, Ирландия и Швейцария.

Что касается России, то, по словам эксперта, влияние американских решений на отечественный рынок минимально. Повышение цен на медикаменты в стране началось ещё до подписания указа и связано с другими причинами.

По данным RTVI, за последние три года подорожали более 20 лекарств, по которым Росстат отслеживает динамику цен. В списке — но-шпа, аспирин, йод, анальгин и другие популярные препараты.

Тем не менее, как подчеркнул Гуляев, Россия по-прежнему остаётся в нижнем сегменте мирового ценового диапазона. Это стало возможным благодаря курсу на импортозамещение и развитию собственного производства.

"Развитие отечественной фармацевтики позволяет сократить зависимость от зарубежных поставок и удерживать цены на доступном уровне", — резюмировал эксперт.

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Теги:
Здоровье лекарства
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