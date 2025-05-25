100 человек эвакуировали из горящей клиники в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области 100 человек эвакуировали из горящей клиники в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном управлении МЧС. Напомним, что днем 10 июня загорелась крыша частного медицинского центра на Большой Покровской улице. По официальной информации, огонь охватил 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушением пожара занимаются 68 человек, используется 23 единицы техники. У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

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