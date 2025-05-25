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Происшествия

Экс-сотрудника Росреестра в Нижнем Новгороде осудят за многомиллионные взятки

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Экс-сотрудника Росреестра в Нижнем Новгороде осудят за многомиллионные взятки

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального управления Росреестра, обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области, фигурантка занимала должность главного специалиста отдела государственной регистрации недвижимости. По версии следствия, в 2023 году она получила от собственников помещений незаконное денежное вознаграждение за оформление кадастрового учета и регистрацию прав на объекты недвижимости в Нижнем Новгороде.

Общая сумма взяток, по данным следствия, составила 2,2 млн рублей, из которых 1,5 млн и 700 тысяч рублей были переданы обвиняемой за ускоренное и незаконное оформление документов.

Незаконные действия женщины были выявлены в результате совместной работы оперативников управления ФСБ России и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального МВД.

После возбуждения уголовного дела в августе 2024 года по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по частям 5 и 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в крупном и особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что экс-директор "Нижегородстройзаказчика" получил 3 года колонии за взятки.

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Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
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