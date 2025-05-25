Нижегородская область восстановила доковидные показатели здоровья населения Общество

Фото: Кира Мишина

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова сообщила, что регион практически вернулся к уровню ожидаемой продолжительности жизни, зафиксированному до пандемии COVID-19.

По данным главного редактора ИА "Стационар пресс" Алексея Никонова, такое заявление было сделано на встрече с главными врачами, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Кроме того, по словам главы нижегородского минздрава, в области удалось добиться исторически минимального уровня младенческой смертности — это важный показатель эффективности системы здравоохранения.

Ранее в ходе коллегии Минздрава России вице-премьер Татьяна Голикова отметила работу нижегородской команды как одну из лучших в стране по реализации национального проекта в 2024 году.

В рамках новых нацпроектов — "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья" — в 2025 году в регионе планируют построить 28 новых объектов здравоохранения, а также провести капитальный ремонт в 326 учреждениях.

Также в ближайшее время 2000 жителей Нижегородской области получат современные системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, что позволит повысить качество контроля за хроническими заболеваниями и улучшить качество жизни пациентов.

Ранее сообщалось, что региональный клинический центр психического здоровья на базе Областной психоневрологической больницы №1 имени П.П. Кащенко создали в Нижнем Новгороде.