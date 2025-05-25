Цифровой медицинский профиль тестируют в Нижегородской области

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Нижегородская область стала участником пилотного проекта по созданию цифрового медицинского профиля гражданина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Так, в рамках инициативы планируется объединить данные о здоровье человека в едином гибридном цифровом хранилище.
Такая система позволит врачам заранее готовиться к приему, прогнозировать возможные риски и оперативно информировать пациентов о необходимости обследований или вакцинации.
Проект реализуется в пяти регионах страны. Помимо Нижегородской области в него вошли Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Коми и Марий Эл.
Общая стоимость инициативы составит рекордные 4 трлн рублей. Полноценный запуск цифрового профиля по всей России запланирован на 2027 год.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расширили список медицинских профессий, по которым можно получить единовременные выплаты при трудоустройстве в региональное здравоохранение.
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