Цифровой медицинский профиль тестируют в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область стала участником пилотного проекта по созданию цифрового медицинского профиля гражданина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Так, в рамках инициативы планируется объединить данные о здоровье человека в едином гибридном цифровом хранилище.

Такая система позволит врачам заранее готовиться к приему, прогнозировать возможные риски и оперативно информировать пациентов о необходимости обследований или вакцинации.

Проект реализуется в пяти регионах страны. Помимо Нижегородской области в него вошли Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Коми и Марий Эл.

Общая стоимость инициативы составит рекордные 4 трлн рублей. Полноценный запуск цифрового профиля по всей России запланирован на 2027 год.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расширили список медицинских профессий, по которым можно получить единовременные выплаты при трудоустройстве в региональное здравоохранение.