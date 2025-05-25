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Общество

Нижегородская станция скорой помощи остановила отток кадров

04 июня 2025 15:55  [4] Общество
Нижегородская станция скорой помощи остановила отток кадров

Фото: Кира Мишина

Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода удалось стабилизировать кадровую ситуацию благодаря системной работе по повышению лояльности сотрудников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Станция скорой помощи – единственное медицинское учреждение в регионе, где регулярно оценивают удовлетворенность персонала с помощью метода NPS. Первоначальные результаты показали тревожную картину — половина сотрудников испытывала эмоциональное выгорание и не ощущала привязанности к организации.

По словам главного врача Романа Пегова, за три года удалось изменить атмосферу в коллективе за счёт формирования новых традиций и укрепления корпоративной культуры.

"Развитие корпоративной культуры помогло остановить отток кадров, привлечь молодых специалистов, повысить инициативность коллектива и членство в профсоюзе. В конечном итоге это сказалось на снижении количества жалоб на медперсонал и повышении качества медицинской помощи", – заявил главврач.

Впервые за последние годы в 2025 году количество положительных отзывов сотрудников превысило число критических замечаний.

Ранее сообщалось, что нижегородские нейрохирурги впервые провели операцию по формированию искусственного артериального соустья для питания головного мозга.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье Трудоустройство
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