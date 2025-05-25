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Спорт

Семейный фестиваль "Парус СВОих" впервые состоялся в Нижегородской области

10 июня 2025 15:51  [62] Спорт
Семейный фестиваль Парус СВОих впервые состоялся в Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске на базе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» состоялся первый семейный фестиваль «Парус СВОих». На мероприятие были приглашены ветераны СВО и члены их семей – всего более 100 человек.

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, заместитель главы Дзержинска Маргарита Банникова, председатель правления Совета ветеранов Дзержинска Алексей Чубин, Народный артист России и участник СВО Александр Барышников.

Организаторами фестиваля выступили Региональный центр адаптивных видов спорта «Спортивная школа «Парус», министерство спорта Нижегородской области, региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».

 «Фестиваль собрал десятки семей участников СВО и стал отличным поводом, чтобы провести время вместе. В свете Пятилетия семьи, объявленного в Нижегородской области, такие мероприятия будут проводиться и в других муниципалитетах. Они также важны для реабилитации и адаптации участников СВО через спорт, чем мы активно занимаемся по всему региону, создавая для этого необходимые условия», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В рамках фестиваля состоялись соревнования по корнхоллу (метание мешочков с кукурузой в наклонную доску с отверстием) и игре в нейродиск с мячом, мастер-класс по фитнес-направлениям.

Для гостей и участников также были организованы развлекательные мероприятия: мастер-классы по витражному рисунку, созданию семейных оберегов «Ангел», VR-зона с игровыми консолями и VR-очками, фитобар и интерактивная фотозона.

Лидеров спортивных состязаний наградили призами от организаторов, а участникам фестиваля вручили подарочные сертификаты на занятия фитнесом в «Парусе». 

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Теги:
Дзержинск СВО Спорт
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