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Спорт

Падел-центр и площадку для пляжного волейбола откроют в Нижнем Новгороде

07 июня 2025 10:05  [92] Спорт
Падел-центр откроют в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Дмитрия Кабайло

На территории стадиона "Нижний Новгород" начались работы по созданию первого в регионе падел-центра. Об этом сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

По его словам, подрядчик уже приступил к монтажу спортивного объекта. Ожидается, что в двадцатых числах июня здесь откроются четыре крытых корта для игры в падел.

Министр напомнил, что падел — это ракеточный вид спорта, стремительно набирающий популярность. Он напоминает теннис, но с одной особенностью: мяч можно отбивать не только ракеткой, но и от стен корта, что делает игру еще более динамичной.

В падел могут играть люди любого возраста и с любым уровнем физической подготовки. Спорт требует ловкости, силы, стратегического мышления и умения работать в команде.

Рядом с падел-центром планируется открыть и новую площадку для пляжного волейбола. Она также расположится на территории стадиона и начнет работу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры обсудили законодатели ПФО. 

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Теги:
Теннис
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