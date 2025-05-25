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Происшествия

Ревнивец из Воскресенского района получил 6,5 года колонии за попытку убийства

11 июня 2025 07:00  [68] Происшествия
Ревнивец из Воскресенского района получил 6,5 года колонии за попытку убийства

Житель Воскресенского района Нижегородской области признан виновным в покушении на убийство женщины. Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, преступление произошло 23 февраля в поселке Калиниха. Мужчина находился в квартире на улице Лесной, где во время ссоры с ранее знакомой женщиной, возникшей из-за ревности, он напал на нее с ножом.

В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары ножом по лицу и руке. Пострадавшую экстренно госпитализировали, и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она выжила.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Нижегородский райсуд вынес наказание трем организаторам смертельной прогулки на яхте.

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Теги:
Воскресенский район Приговор Уголовное дело
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