Охранников свалки в Арзамасе признали виновными в избиении журналистов

В Арзамасе суд признал виновными специалиста по безопасности мусороперегрузочной станции и двух сотрудниках частного охранного предприятия, помешавших работе журналистов при подготовке репортажа. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Инцидент произошел в июле 2023 года. Съемочная группа одного из сетевых изданий прибыла на территорию станции для подготовки видеоматериала о возможных нарушениях экологического законодательства.
По данным следствия, мужчины, действуя по предварительному сговору, попытались воспрепятствовать журналистской деятельности. Они применили насилие в отношении оператора, повредили оборудование и вынудили съемочную группу покинуть территорию.
Суд квалифицировал действия обвиняемых по части 3 статьи 144 УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия и с повреждением имущества.
Специалист по безопасности получил 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, охранники — 1,6 и 1,9 года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов.
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