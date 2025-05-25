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Общество

Нижегородцам рассказали, какая погода ожидается в День России

10 июня 2025 17:27  [120] Общество
Нижегородцам рассказали, какая погода ожидается в День России

В День России 12 июня жителей Нижнего Новгорода ждет преимущественно пасмурная погода. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", небо большую часть суток будет затянуто облаками.

Утром ожидается переменная облачность, а температура воздуха достигнет отметки +19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23°С, однако облачность усилится, и солнце скроется за плотным слоем туч. В течение дня юго-восточный ветер будет дуть со скоростью около трех метров в секунду.

К вечеру небо немного прояснится. Температура снизится до +21°С. Ночью облачность вернется, а воздух остынет до +17 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное, но его скорость останется на уровне 3 м/с.

Напомним, нижегородцев ждет короткая рабочая неделя с 9 по 11 июня в связи с празднованием Дня России. 

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Теги:
День России Погода Прогноз
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