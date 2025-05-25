Суд обратил имущество осужденного за взятки Кручинина в доход государства Общество

Нижегородский районный суд принял решение об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора Олега Кручинина, ранее осужденного на длительный срок за коррупционные преступления.

В 2023 году Кручинин был признан виновным в получении взяток на общую сумму 11 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела прокуратура настаивала на конфискации имущества, приобретенного незаконным путем, как самого Кручинина, так и его ближайших родственников. Решение по данному вопросу было принято 9 июня 2025 года.

Согласно постановлению суда, государству передаются автомобили LADA Niva Legend, Chevrolet Camaro и Cadillac Escalade, а также доля в праве собственности на земельный участок, квартира и еще один участок земли.

Кроме того, в доход государства взысканы денежные суммы, эквивалентные стоимости отчужденного имущества: 8,8 миллиона рублей за вторую квартиру, 1,6 миллиона рублей за автомобиль Mercedes-Benz GL-Класса и 6,6 миллиона рублей за Mercedes-Benz S-Класса.

Ранее сообщалось, что Олегу Кручинину не разрешили отправиться на СВО.