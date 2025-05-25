Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 16:17  [95] Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода
03 июня 2025 15:59  [74] Агента искусственного интеллекта представили на конференции ЦИПР
03 июня 2025 15:52  [106] Суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве
03 июня 2025 15:44  [87] Мобильный трафик на ЦИПР взлетел втрое благодаря высокоскоростному 4G
03 июня 2025 15:28  [243] Погибшего на СВО нижегородца Андрея Плеханова проводили в последний путь
03 июня 2025 15:22  [85] Авиасалон МАКС снова перенесли по соображениям безопасности
03 июня 2025 15:10  [195] Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети
03 июня 2025 14:59  [104] Как минимизировать цифровой след
03 июня 2025 14:20  [189] Водоканал объяснил, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах
03 июня 2025 13:18  [205] Новую дорогу могут построить за Молитовским мостом к Слуде
Общество

Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода

03 июня 2025 16:17  [95] Общество
Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода

Экспертная группа по общественному транспорту подвела итоги основного этапа формирования новой маршрутной сети Нижнего Новгорода, а также оценила ход модернизации трамвайной инфраструктуры. 

Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, 26 мая завершилось формирование ключевых маршрутов общественного транспорта в столице Приволжья. В дальнейшем, с учетом объединения Нижнего Новгорода и Кстова, планируется корректировка межмуниципальных маршрутов. Уже этим летом появятся новые городские линии, соединяющие районы "Окский берег" и Зеленый город с Верхними Печерами.

Рябинин напомнил, что проектировщик маршрутной сети — институт "Стройпроект" — предлагал полностью отказаться от маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Однако, учитывая мнение горожан, было отменено лишь пять дублирующих направлений. Пассажиропоток с них перераспределили на электробусы, метро и другие маршруты без существенных потерь для удобства пассажиров.

Одним из значимых результатов реформы стало ужесточение контроля за работой перевозчиков. По словам замминистра, обновляется подвижной состав, исчезают гонки между автобусами, частные компании стали точнее соблюдать расписание. За выполненные рейсы они получают компенсации по госконтрактам, а за нарушения — штрафы. Контроль будет только усиливаться.

"Мы рассчитываем, что перевозчики примут новые условия и будут соблюдать их. Главная цель — улучшить условия труда водителей и привлечь новых сотрудников", — отметил Денис Рябинин.

Член экспертной группы и уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицина отметила уменьшение количества жалоб на работу транспорта в часы пик. По ее словам, нынешний подвижной состав лучше того, что был ранее. Но по-прежнему есть трудности с вечерними рейсами. Необходимо улучшить информирование пассажиров, в том числе через "умные остановки", — сказала Кислицина.

Проблему вечернего расписания также подчеркнул представитель Общественной палаты региона Валерий Камальдинов.

Рябинин пояснил, что сбои в вечернее время связаны с нехваткой водителей и строгими требованиями к их режиму труда и отдыха.

"Между сменами водителя должно пройти не менее 12 часов. Поэтому сложно укомплектовать вторую смену, не ослабив утренние рейсы. Однако летом, когда ситуация на дорогах улучшается, мы перераспределим транспорт между сменами, чтобы частично решить проблему", — уточнил он.

Также в связи с изменениями названий маршрутов на ключевых остановках появится информация о направлениях движения и возможных пересадках. Власти направят в администрацию города предложение обновить бумажные указатели на "умных остановках".

Что касается реконструкции трамвайных путей, в этом году планируется завершить модернизацию в нагорной части города. По словам директора ООО "Экологические проекты" Евгения Грабовского, подрядчик работает с опережением графика благодаря дополнительному привлечению рабочих.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начались испытания нового троллейбуса модели "Адмирал" с автономным ходом. До этого обкатку начал новый троллейбус на автономном ходу "Синара". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2025 10:24  [452] Стало известно, когда закончится ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде
30 мая 2025 06:00  [837] Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июне
29 мая 2025 16:26  [404] Сергей Судьин: "Водителям автобусов сегодня нужно внимание"
29 мая 2025 16:22  [409] Новую модель автобуса ЛиАЗ тестируют на маршруте №90 в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных