Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода Общество

Экспертная группа по общественному транспорту подвела итоги основного этапа формирования новой маршрутной сети Нижнего Новгорода, а также оценила ход модернизации трамвайной инфраструктуры.

Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, 26 мая завершилось формирование ключевых маршрутов общественного транспорта в столице Приволжья. В дальнейшем, с учетом объединения Нижнего Новгорода и Кстова, планируется корректировка межмуниципальных маршрутов. Уже этим летом появятся новые городские линии, соединяющие районы "Окский берег" и Зеленый город с Верхними Печерами.

Рябинин напомнил, что проектировщик маршрутной сети — институт "Стройпроект" — предлагал полностью отказаться от маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Однако, учитывая мнение горожан, было отменено лишь пять дублирующих направлений. Пассажиропоток с них перераспределили на электробусы, метро и другие маршруты без существенных потерь для удобства пассажиров.

Одним из значимых результатов реформы стало ужесточение контроля за работой перевозчиков. По словам замминистра, обновляется подвижной состав, исчезают гонки между автобусами, частные компании стали точнее соблюдать расписание. За выполненные рейсы они получают компенсации по госконтрактам, а за нарушения — штрафы. Контроль будет только усиливаться.

"Мы рассчитываем, что перевозчики примут новые условия и будут соблюдать их. Главная цель — улучшить условия труда водителей и привлечь новых сотрудников", — отметил Денис Рябинин.

Член экспертной группы и уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицина отметила уменьшение количества жалоб на работу транспорта в часы пик. По ее словам, нынешний подвижной состав лучше того, что был ранее. Но по-прежнему есть трудности с вечерними рейсами. Необходимо улучшить информирование пассажиров, в том числе через "умные остановки", — сказала Кислицина.

Проблему вечернего расписания также подчеркнул представитель Общественной палаты региона Валерий Камальдинов.

Рябинин пояснил, что сбои в вечернее время связаны с нехваткой водителей и строгими требованиями к их режиму труда и отдыха.

"Между сменами водителя должно пройти не менее 12 часов. Поэтому сложно укомплектовать вторую смену, не ослабив утренние рейсы. Однако летом, когда ситуация на дорогах улучшается, мы перераспределим транспорт между сменами, чтобы частично решить проблему", — уточнил он.

Также в связи с изменениями названий маршрутов на ключевых остановках появится информация о направлениях движения и возможных пересадках. Власти направят в администрацию города предложение обновить бумажные указатели на "умных остановках".

Что касается реконструкции трамвайных путей, в этом году планируется завершить модернизацию в нагорной части города. По словам директора ООО "Экологические проекты" Евгения Грабовского, подрядчик работает с опережением графика благодаря дополнительному привлечению рабочих.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начались испытания нового троллейбуса модели "Адмирал" с автономным ходом. До этого обкатку начал новый троллейбус на автономном ходу "Синара".