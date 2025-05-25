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Общество

Движение транспорта ограничат на Красносельской в Нижнем Новгороде на две недели

05 июня 2025 16:30  [95] Общество
Движение транспорта ограничат на Красносельской в Нижнем Новгороде на две недели

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат на Красносельской улице Нижнего Новгорода с 6 по 23 июня, сообщили в городской администрации.

Согласно информации, проезд будет закрыт на отрезке между улицами Ильинской и Малой Ямской из-за реконструкции трамвайных путей. Ранее на участке завершилось переустройство сетей газоснабжения.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с актуальной схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение в центре Нижнего Новгорода ограничат на несколько дней из-за подготовки и проведения мероприятий (0+), приуроченных ко Дню России.

 

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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