Движение транспорта ограничат на Красносельской в Нижнем Новгороде на две недели

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Движение транспорта ограничат на Красносельской улице Нижнего Новгорода с 6 по 23 июня, сообщили в городской администрации.
Согласно информации, проезд будет закрыт на отрезке между улицами Ильинской и Малой Ямской из-за реконструкции трамвайных путей. Ранее на участке завершилось переустройство сетей газоснабжения.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с актуальной схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение в центре Нижнего Новгорода ограничат на несколько дней из-за подготовки и проведения мероприятий (0+), приуроченных ко Дню России.
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