Движение транспорта ограничат на Красносельской в Нижнем Новгороде на две недели Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат на Красносельской улице Нижнего Новгорода с 6 по 23 июня, сообщили в городской администрации.

Согласно информации, проезд будет закрыт на отрезке между улицами Ильинской и Малой Ямской из-за реконструкции трамвайных путей. Ранее на участке завершилось переустройство сетей газоснабжения.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с актуальной схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение в центре Нижнего Новгорода ограничат на несколько дней из-за подготовки и проведения мероприятий (0+), приуроченных ко Дню России.