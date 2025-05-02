Устроившему поножовщину в школе №117 нижегородцу продлили домашний арест Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Сормовский районный суд продлил меру пресечения восьмикласснику, напавшему с ножом на одноклассников в школе №117 Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, ученик будет находиться под домашним арестом по 11 июля 2025 года включительно.

Напомним, нападение было совершено 11 марта. Школьник пырнул ножом двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь.

СК возбудил два уголовных дела: одно на школьника, другое - по статье "Халатность".

Адвокат ученика заявила, что ее подзащитный подвергался в школе травле.