Устроившему поножовщину в школе №117 нижегородцу продлили домашний арест

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06 мая 2025 10:55  [126] Происшествия
Напавшему с ножом на одноклассников ученику школы №117 продлили домашний арест

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Сормовский районный суд продлил меру пресечения восьмикласснику, напавшему с ножом на одноклассников в школе №117 Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе суда. 

По ее данным, ученик будет находиться под домашним арестом по 11 июля 2025 года включительно.

Напомним, нападение было совершено 11 марта. Школьник пырнул ножом двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь. 

СК возбудил два уголовных дела: одно на школьника, другое - по статье "Халатность".

Адвокат ученика заявила, что ее подзащитный подвергался в школе травле. 

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Теги:
поножовщина Суд Уголовное дело
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