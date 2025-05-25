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Общество

Менее 1000 га озимых культур погибло в Нижегородской области за зиму

11 июня 2025 13:00  [73] Общество
Менее 1000 га озимых культур погибло в Нижегородской области за зиму

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в результате зимнего сезона погибло менее тысячи гектаров озимых культур. Об этом сообщили 10 июня на заседании комитета Законодательного собрания региона по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.

По информации областного министерства сельского хозяйства, утраты составили менее 1% от общей площади озимых. Всего в регионе было засеяно 246,3 тысячи гектаров таких культур, из которых 235 тысячи гектаров приходится на озимые зерновые.

Весенний сев 2025 года охватил 557 тысячи гектаров, что соответствует 99% от запланированного объема. Из них 384,2 тысячи гектаров заняли яровые зерновые и зернобобовые культуры — также 99% от плана.

Картофель в этом году посеян на площади 13,1 тысячи гектаров, что составляет 103% от намеченного. Однако по овощным культурам план выполнен лишь на 78% — 835 гектаров. Основной причиной отставания стало переувлажнение почв в ряде районов.

Площадь посевов льна-долгунца превысила план на 11% и составила 3 тысячи гектаров. Сахарная свекла заняла 12,8 тысячи гектаров (97% от плана).

Яровые масличные культуры размещены на 59,1 тысячи гектаров (107% к плану), кормовые — на 83,7 тысячи гектаров (92%).

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Теги:
АПК Законодательное собрание Минсельхоз
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