Самокатчик сломал ногу при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на проспекте Молодежном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Инцидент случился 11 июня. Во время патрулирования сотрудники мотогруппы МЧС получили сообщение о столкновении легкового автомобиля с электросамокатом.
В результате аварии управлявший самокатом 21-летний молодой человек получил травму — у него диагностировали перелом ноги.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи. Совместными усилиями они оказали первую помощь — наложили шину на поврежденную конечность, после чего пострадавшего доставили в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что наезд электросамоката на 9-летнюю девочку в Нижнем Новгороде закончился проверкой СК.
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