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Происшествия

Самокатчик сломал ногу при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде

11 июня 2025 14:17  [67] Происшествия
Самокатчик сломал ногу при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на проспекте Молодежном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инцидент случился 11 июня. Во время патрулирования сотрудники мотогруппы МЧС получили сообщение о столкновении легкового автомобиля с электросамокатом.

В результате аварии управлявший самокатом 21-летний молодой человек получил травму — у него диагностировали перелом ноги.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи. Совместными усилиями они оказали первую помощь — наложили шину на поврежденную конечность, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что наезд электросамоката на 9-летнюю девочку в Нижнем Новгороде закончился проверкой СК.

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Теги:
ДТП МЧС самокат
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